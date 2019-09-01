21 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 9 до 15 часов в поликлиниках города пройдет профилактическая акция "Доктор с вами".

В Тюмени в 10 часов на Центральной площади начнется праздничный забег на 1930 метров в рамках Всероссийского дня бега "Кросс наций".

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется профориентационное мероприятие в рамках "Дня семьи".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Кристалл" начнется профилактическая акция в рамках Единого дня активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи.

В Тюмени в 17 часов на площади у храма князя Димитрия Донского (ул. Республики, 150/1) начнется открытие фестиваля "Димитриевская суббота". В 19 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 2) начнется концертная программа.

В Ишиме в 18 часов по адресу ул. Ленина, 7 начнется открытие мультицентра "Моя территория".

Этот день в истории:

1792 - национальный конвент отрешил короля Франции Людовика XVI от власти. С этого момента начинается новый этап Великой французской революции.

1866 - родился английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, автор широко известных и многократно экранизированных романов "Человек-невидимка", "Война миров", "Машина времени".

1911 - родился Марк Бернес, советский эстрадный певец и киноактер.

1943 - советские войска освободили от немцев Чернигов.

1947 - родился американский писатель Стивен Кинг, классик жанра ужасов.

1947 - родилась киноактриса Ольга Остроумова.

1991 - проведен референдум о независимости Армении. Почти 99% голосовавших поддержали эту идею.

1999 - на Тайване произошло два землетрясения силой 5,2 балла и 5,1 балла по шкале Рихтера.