В Тюмени дачники переходят на прямые договоры с энергетиками

Фото: Тюменская линия | Фото: Фото: Тюменская линия | Фото:

Тюменские дачники переходят на прямые договоры с энергетиками.

Садоводы начинают рассчитываться за электроэнергию только по-своему прибору учета, не оплачивают за содержание электрических сетей и за потери электричества, которые возникают внутри садоводческого общества. Если состояние электрических сетей в СНТ плохое, то перейдя на прямые договоры, можно сэкономить до 50% денежных средств.

Как рассказал начальник управления по реализации услуг технологического присоединения компании "СУЭНКО" Евгений Исаков, это выгодно дачникам, заключить догор можно после передачи сетей садоводческого общества на баланс в сетевую организацию. "Сейчас затраты на реконструкцию сетей и обслуживание достаточно большие и не каждое садоводство это себе может позволить, отсюда и жалобы на качество электроэнергии в СНТ. - пояснил он. - Мы поэтапно ищем пути с каждым садоводческим обществом, чтобы перевести сети на баланс сетевой организации".

"Для меня плюсы очевидны. Если раньше мы платили деньги за потребляемую электроэнергию в управлении, то сейчас это делается очень просто: я звоню с 15 по 28 числа и передаю показания счетчиков. Потом мне приходит счет и я оплачиваю любым удобным мне способом - это может быть почта, банк, а можно в личном кабинете. Я пользуюсь автоплатежем", - говорит дачница Татьяна Зольникова. "Теперь я уверена, что мои деньги идут по назначению, без посредников и еще я не завишу от должников, кто не платит за энергию"- уверена дачница.

После того, как сети СНТ переведены на баланс энергетической организации, она оформляет документы о технологическом присоединении с дачником, потом с этим документом и правом собственности на данный земельный участок либо на дом, потребитель заключает прямой договор энергоснабжения.

"И теперь этот человек счастливый обладатель лицевого счета, по которому оплачивает электроэнергию, как и все в частном секторе. Потому что получается, что обычный садовый домик мы превращаем в частный дом," - подводит итог Евгений Исаков.

Александр Лабыкин