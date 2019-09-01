Прокуратура Тюменской области отметила 75-летие

| Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации | Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию прокуратуры Тюменской области, состоялось в тюменском технопарке 20 сентября.

В год основания Тюменской области - 1944 - из Омской прокуратуры было выделено шесть человек. Первым прокурором был назначен Гавриил Токарев. Состав прокуратуры был очень сильный и в основном состоял из участников, а ныне ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодняшнее поколение до сих пор равняется на них, подчеркнул исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

"Работники прокуратуры не только не сбавят темп работы, но и приумножат достижения своих предшественников. Мы сделаем все для укрепления законности и правопорядка в Тюменской области. Жители региона должны быть твердо уверены, что они всегда найдут у нас помощь и поддержку, что их права и законные интересы будут надежно защищены. Мы встречаем свой юбилей, помня о прошлом, трезво оценивая настоящее и с оптимизмом смотря в будущее. Мне особенно приятно отметить, что прокуратура Тюменской области всегда была сильна людьми. Она стала кузницей кадров для страны - тюменская прокуратура взрастила 14 государственных советников юстиции", - сказал он.

Сегодня в штате прокуратуры Тюменской области трудятся 357 сотрудников. Поздравление с юбилеем тюменцам направил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Его зачитал начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры России Андрей Некрасов.

"Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка поздравляет вас с юбилейной датой, благодарит за добросовестный труд, за профессионализм, за преданность. Юрий Яковлевич поручил мне вручить ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам прокуратуры Тюменской области", - объявил Андрей Некрасов.

За примерное исполнение служебных обязанностей и безупречную службу 20 ветеранов и действующих сотрудников получили награды.

Обращаясь к прокурорским работникам, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев передал приветственный адрес от главы региона.

"75 лет прокуратура была надежным щитом правоохранительной системы и стояла на страже законных интересов государства и наших земляков. Все эти годы мы работали вместе. У нас общая цель - сделать жизнь людей лучше", - сказал вице-губернатор.

Благодарственные письма правительства Тюменской области получили ветераны органов прокуратуры Петр Коваль, Валентин Тарасов и Анатолий Солобоев.

С юбилеем ведомство и его сотрудников поздравили председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, заместитель начальника управления генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Владимир Дроздецкий, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, руководители правоохранительных и контролирующих органов, судейского сообщества, региональные уполномоченные по правам человека и ребенка, работники и ветераны прокуратуры, а также председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александр Розанов.

На юбилей специально приехали заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Эрнест Валеев, а также северо-западный транспортный прокурор Владимир Владимиров, прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко, прокурор Костромской области Владимир Тюльпанов, руководитель следственного управления СКР по Республике Башкортостан Денис Чернятьев, руководитель следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Богинский, заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров, прокурор Салехарда Денис Назаренко - все они в разное время проходили службу в органах прокуратуры Тюменской области.

Во время торжественной церемонии знаками отличия "За верность закону" удостоены ветераны надзорного ведомства Владимир Подкорытов, Виктор Рогачев, Татьяна Устюгова и Нина Федорова, а также прокурор Викуловского района Людмила Кева, прокурор Сладковского района Александр Жилин и прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Тюменской области Анастасия Кабанова.

Медали "Ветеран прокуратуры" вручили Николаю Межецкому и Фаине Рубинной. Почетную грамоту Генпрокурора РФ вручили помощнику Калининского округа Тюмени Марине Исеновой, а грамоты генпрокурора - старшему помощнику прокурора Ленинского округа Тюмени Ирине Василинчук и помощнику прокурора Центрального округа областной столицы Наталье Фоминой.

За многолетний добросовестный труд в сфере укрепления законности и правопорядка благодарственные письма Государственной Думы получили семь ветеранов прокуратуры: Николай Власов, Ольга Загвязинская, Михаил Иванцов, Валентина Новопашина, Тамара Долганова, Юрий Белов, Виктор Русских.

Ирина Ромашкина