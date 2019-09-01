22 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в Тюменском государственном университете (ул. Ленина, 23) начнется осенний интеллектуальный чемпионат "Что? Где? Когда?".

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется Лига комедийной импровизации BreakFastBand.

В Тюмени в ФОК "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) пройдут открытые чемпионат и первенство города Тюмени по спортивной борьбе в дисциплине "грэпплинг".

Этот день в истории:

1657 - родилась царевна Софья Алексеевна, правившая Россией в 1682-1689 годах.

1811 - в Санкт-Петербурге состоялось торжественное освящение Казанского собора, построенного по проекту скульптора Воронихина.

1919 - последний отряд английских интервентов покинул Архангельск.

1939 - гитлеровские войска вошли в столицу Польши Варшаву.

1960 - в Москве началось сооружение Останкинской телебашни.

1976 - родился Франческо Тотти, полузащитник футбольной команды "Рома", игрок сборной Италии.

1985 - председателем Совета министров СССР назначен Николай Рыжков.

1991 - на XXII съезде ВЛКСМ принято решение о роспуске этой организации.

2001 - в Лесосибирске завершено строительство Крестовоздвиженского храма, который стал самым крупным в Сибири.