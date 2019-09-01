23 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут по адресу ул. Широтная, 92, к. 1 начнется официальное открытие абонентского пункта ОАО "ТРИЦ". Затем открытие абонентского пункта пройдет по адресу: проезд Солнечный, 5.

В Тюмени состоится заседание президиума правительства Тюменской области.

В Тюменском районе в школах п. Московский, с. Перевалово и с. Чикча откроются центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Этот день в мире:

1723 - в Петербурге Петр I подписал договор с Персией, по которому обязался оказать вооруженную помощь в борьбе с афганскими племенами в обмен на признание персами Дербента и Баку за Россией.

1805 - Россия и Турция заключили в Константинополе союзный договор.

1943 - советские войска освободили от фашистов Полтаву.

1943 - родился испанский певец Хулио Иглесиас.

1999 - русская авиация нанесла бомбовый удар по столице Чечни Грозному.