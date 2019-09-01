Тюменские моржи готовятся к открытию сезона зимнего плавания

Архивное фото клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл" Архивное фото клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл"

Официальное открытие очередного сезона зимнего плавания состоится на базе центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень" 28 сентября.

Организаторы обещают провести массовый заплыв на 200 метров, а также культурную программу. Как рассказала исполнительный директор центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, сезон у любителей плавать в холодной воде стартует в последние выходные сентября и продлится до начала мая.

"Как раз в это время складываются оптимальные условия, чтобы начать заниматься моржеванием. Достаточно окунаться в воду хотя бы два раза в неделю, чтобы плавно войти в зимний сезон. К слову, он длится до начала мая, когда вода вновь начнет согреваться", - пояснила она.

Во время открытия планируется провести первые эстафеты в новом бассейне, его построили специально для любителей плавания в холодной воде.

"В длину бассейн 25 метров, по ширине рассчитан на две стандартные дорожки. Для защиты от снега сверху будет сделан навес, а чтобы вода не замерзала, воздушный компрессор будет приводить ее в движение. 28 сентября хотим провести пробные старты в бассейне с участием наших спортсменов зимнего плавания", - рассказала Редькина.

Исполнительный директор центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень" приглашает всех тюменцев на открытие нового сезона, пишет "Вслух.ру".