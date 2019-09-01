На озере Алебашево установлена первая часть плавучего понтона

| Фото: event-парка «Алебашево» | Фото: event-парка «Алебашево»

В Тюмени на озере Алебашево завершены работы по установке первых 36 квадратных метров понтонной конструкции. Об этом рассказал лидер проекта по созданию event-парка "Алебашево" Артем Андросов. Завершатся все работы в 2020 году.

"Общая площадь понтона составит 400 квадратных метров. Летом понтон будет служить сценой, но мы проработали идею, благодаря которой свои функции он будет выполнять и зимой. Планируем уже в 2019 году на него установить либо чум, либо юрту, где жители смогут погреться. Кроме того, здесь появится снежный городок с горками", - уточнил он.

Напомним, первый событийный парк "Алебашево" — уникальная площадка не только для региона, но и для всей страны. Здесь появятся места для активного отдыха, экстремального спорта, прогулочные зоны, гастрономическая аллея, плавучая сцена и многое другое, сообщает "Тюменская область сегодня".