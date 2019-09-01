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Тюменский режиссер представил свою работу международном кинофестивале

Общество, 18:23 21 сентября 2019

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Короткометражный фильм "Кассетка" тюменского режиссера Алексея Южакова оценили в Британии на международном фестивале Portobello Film Festival.

Сюжет кинопроекта рассказывает историю о полицейском Игоре и его сыне Сашке, который, в процессе игры, стирает с рабочего диктофона отца важные материалы расследования.

"Идею для фильма нам подкинул продюсер Андрей Зубов. Это жизненный урок, который когда-то подарил ему отец. Мы поняли, что из этой истории может получиться хорошее кино. Хотели этой картиной заставить подумать. Все очень просто. История ведь о том, как важно правильно направить ребенка. Как дать ему понять, что хорошо, а что плохо. Мы пытались сказать, что верный подход к воспитанию потом дает свои плоды", — поделился режиссер Алексей Южаков.

В прошлом году в октябре состоялась премьера короткого метра на международном кинофестивале "Ноль плюс" в Тюмени. В конце того же года "Кассетка" вышла в финал Национальной молодежной кинопремии и получила специальный приз жюри "Молодежный взгляд". Кинокартину заметила команда агентства по продвижению фильмов на фестивали Festagent. Вместе с Алексеем составили стратегию, подобрали фестивали и отправили заявку, сообщил редакции сайта Moi-portal.ru центр "Медиаполис".

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