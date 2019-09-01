Тюменские бабушки проходят курсы самообороны

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Участники тюменского проекта "Бабушки особого назначения" продолжают изучать тонкости контактного боя, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

С помощью специалистов Тюменского центра самообороны "Крав-Мага" и военно-патриотического клуба "Квазар" Алексея Макарова и Антона Клецко бабушки учатся давать отпор агрессору, в том числе с помощью подручных средств. Кроме того, Будущие "серебряные" защитницы учатся также правильно оценивать ситуацию, верно реагировать на агрессию, чтобы не провоцировать преступника. Впереди у них изучение способов психологической защиты.

Помимо освоения навыков самообороны, тюменки научатся определять психологический портрет мошенника, оказывать первую помощь, изучат правила выбора продуктов питания и права потребителей, вопросы безопасности в быту и на улице, юридической и финансовой грамотности, приобщатся к экологичному образу жизни, станут частью деятельности по сохранению окружающей среды, начиная со своего дома, двора, парка.

Социальный проект "Бабушки особого назначения" тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он стал частью национального проекта "Демография" и его региональной составляющей - проекта "Старшее поколение".