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Тюменские предприятия взяли курс на повышение производительности труда

Экономика, 15:04 22 сентября 2019

Фото: profmodul.ru

Представители тюменских предприятий приняли участие в стартовом совещании директоров на территории "Ковровского механического завода", который был выбран площадкой для обсуждения национального проекта "Повышение производительности труда".

"В части повышения производительности труда нам еще есть чему друг у друга поучиться. Понятно, что у каждого предприятия свои особенности, и по востребованности продукции на рынке, и по наличию или отсутствию крупных заказчиков, но в любом случае только уменьшение времени обработки, уменьшение брака, регламентация всех процессов позволят быть на плаву. В этом мы убедились на собственном примере", - рассказала заместитель генерального директора тюменского завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова.

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