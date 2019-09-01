24 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 10 минут в школе №15 (ул. Северная, 1) начнется открытый урок в рамках Всероссийской акции Общероссийского народного фронта "Дорога в школу".

В Тюмени в 14 часов на базе АНО ОСООЦ "Витязь" начнется торжественное открытие XII слета школьных лесничеств Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60, корпус 1) начнется закрытие социального проекта "Спорт для всех".

В Тюмени в 14 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Как выжить, если не умеешь ничего, кроме текстов".

В Тюмени в 16 часов в региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется встреча с победителями муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса "Семья года".

В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Создание годного видеоконтента" для участников направления "Медиа" в рамках творческого интенсива "Премьера".

В Тюмени в 18 часов в библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется мастер-класс "Прокачивай EI: эмоции и как ими управлять" в рамках курса Soft skills.

В Тюменской области пройдет юбилейный 25-й молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота".

Этот день в истории:

1664 — губернатор Новых Нидерландов Питер Стейвесант подписал капитуляцию и передал город Новый Амстердам англичанам.

1724 — основана Парижская фондовая биржа.

1830 — Бельгийская революция: создано Временное правительство Бельгии.

1838 — В устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска.

1852 — Первый полёт на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

1916 — Русский лётчик К. К. Арцеулов впервые преднамеренно выполнил "штопор" и вывел из него самолёт.

1953 — В Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

1960 — В США на воду спущен первый атомный авианосец "Энтерпрайз".

1967 — Дала первый ток Братская ГЭС на Ангаре.

1970 — Межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.

1993 — В России учреждена Комиссия по правам человека.

1996 — Открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

1998 — В Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.