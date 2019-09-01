Овчарка Гермиона Грейнджер продемонстрировала навыки заводоуковцам

| Фото: Отделения МВД России по Тюменской области | Фото: Отделения МВД России по Тюменской области

Служебные собаки Гермиона Грейнджер, Царица Варвара и Арена Вильдшандский Двор и полицейские-кинологи провели показательные выступления для жителей Заводоуковска.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, старший инспектор-кинолог капитан полиции Елена Кучина рассказала о своей службе и какую роль выполняют ее три собаки. Жители Заводоуковска узнали, что в задержании преступников участвуют не только люди, но и собаки. Благодаря острому нюху животные могут с легкостью по следам установить, где находится злоумышленник. Собаке не составляет труда обнаружить взрывчатку и запрещенные вещества. Четвероногие напарники могут сопровождать задержанного и пресечь попытку побега.

На показательном выступлении кинологи и их собаки продемонстрировали практические навыки: работу по следу, задержание правонарушителя, обнаружение наркотических средств, поиск человека и его вещей по запаховым следам, послушание и преодоление препятствий.

Удивление у взрослых и детей вызвал и тот факт, что служебные собаки так же, как и полицейские, выходят на пенсию, только их срок службы составляет восемь лет.