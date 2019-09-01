Завершился II Всероссийский театральный фестиваль сказки "Конек-горбунок"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Церемония закрытия фестиваля, посвященного 185-летию первого печатного издания знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок", состоялась в ДК "Нефтяник", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Фестиваль проходил в Тюмени, Тобольске и Ишиме с 17 по 20 сентября: за это время жители увидели лучшие постановки сказки "Конек-горбунок" в исполнении нескольких театральных трупп страны. В фестивале приняли участие Московский детский театр теней, Русский национальный звездный балетный театр, Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Ишимский народный театр, Челябинский государственный драматический молодежный театр, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина и Курганский государственный театр драмы.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Гостей торжественной церемонии закрытия театрального фестиваля приветствовали секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", координатор партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов, глава департамента культуры Тюменской области Елена Майер и заслуженная артистка России Анта Колиниченко.

Андрей Артюхов рассказал, что более 4 тыс. зрителей в течение фестиваля побывали на спектаклях. "Это был настоящий праздник. Огромная благодарность всем творческим коллективам, которые приехали в Тюменскую область и показали здесь свое искусство", – отметил Андрей Артюхов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Директорам театров, ставших участниками фестиваля, первый зампредседателя облдумы вручил благодарственные письма и ценные подарки, в том числе книгу Сергея Комарова "Сибирский сказочник".

Вручила награды и Елена Майер. "Конек-горбунок" – одна из любимых сказок с самого детства, а благодаря фестивалю мы смогли прикоснуться к ней совсем с другой стороны. Когда смотришь театрализованное представление, знаменитая сказка Петра Ершова звучит совершенно по-новому", – рассказала Елена Майер.

"Думал ли Петр Ершов о том, что его произведение будет так любимо народом? Что его будут ставить в театрах, организовывать в честь него фестивали? Очень важно, что мы помним и ценим творчество нашего великого земляка", – добавила заслуженная артистка России Анта Колиниченко.

По окончанию торжественной церемонии закрытия фестиваля гости ДК "Нефтяник" увидели постановку "Конек-горбунок" в исполнении Красноярского драматического театра им. Пушкина. Актеры представили свою версию знаменитой сказки Петра Ершова – с живой музыкой: специально для этого спектакля композитор Екатерина Берестова написала оригинальные песни, разнообразные по стилю и жанру.