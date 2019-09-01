Слет школьных лесничеств стартовал в детском лагере "Витязь"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23 команды - около 100 участников, а также педагогов из муниципалитетов Тюменской области собрал XII слет школьных лесничеств, который открылся в детском лагере "Витязь" под Тюменью.

"Здесь ребята 12-18 лет, которые уже многое знают о лесных науках: в течение всего года с ними занимаются школьные педагоги и специалисты лесного хозяйства. Теоретические занятия подкрепляются практикой, в том числе во время многодневных экспедиций, когда дети проводят опыты и делают проекты", - рассказала главный специалист департамента лесного комплекса Наталья Баева.

В ближайшие три дня участников слета ожидают конкурсы и обучающие программы, а специалисты школьных лесничеств соберутся за круглым столом для обмена опытом. Представители нижнетавдинской команды "Лесовичок" волнуются: большинство из них на слете впервые. Приехали прежде всего для того, чтобы посмотреть и поучиться у конкурентов.

"Для нас все в новинку, но в "лесных" дисциплинах мы уже не новички: умеем ухаживать за саженцами, знаем теорию - выезжаем на областные семинары, и к нам часто приезжают из "Чира" с мастер-классами. Времени на подготовку было немного, но мы успели подготовить презентации, отрепетировали выступления. Надеемся на достойный результат", - рассказали представители нижнетавдинской команды.

Честной борьбы и новых достижений пожелали ребятам директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов и руководитель Тюменского колледжа производственных и социальных направлений Тамара Шпак. Представитель управления Росприроднадзора по Тюменской области Ирина Антипкина подчеркнула важность работы, которую выполняют юннаты региона.

"Изучая и сохраняя леса, вы вносите ценный вклад в будущее нашей страны, в сбережение ее природных ресурсов. Поздравляю вас с началом слета, в добрый путь", - напутствовала школьников Ирина Антипкина.

Организаторы обещают, что предстоящие дни будут насыщены занимательными конкурсами. Например, команды должны будут пройти полосу препятствий и погасить условное возгорание во время спортивной игры "Один день лесного пожарного", преодолеть эстафету "Лесное многоборье". На конкурсе знатоков лесного дела участникам предстоит узнать возраст дерева, по семенам указать вид растения, а также определить по состоянию плода, какая птица его успела попробовать. Представители компаний-партнеров слета проведут профориентационные занятия, преподаватели ТюмГУ и тюменского лесотехнического техникума - обучающие мастер-классы.

"У нас опытная команда, поэтому рассчитываем успешно справиться с заданиями. Но каким бы ни был результат, слет - прежде всего хорошая возможность пообщаться со сверстниками и получить знания в области биологии. Это интересно, хотя я не планирую связывать свою жизнь с лесной отраслью", - считает представитель команды "Петрович" Андрей Масловский из Тобольска.

Как отмечают в департаменте лесного комплекса, в школьных лесничествах Тюменской области обучаются около тысячи человек, юннаты также занимаются в экологических организациях региона. Не каждый затем выбирает "лесные" профессии, но это и не главное, говорят специалисты.

"Помимо лесной отрасли, наши ребята выбирают биофак, есть те, кто уходит в медицину. Наша задача, кроме профориентирования ребят, - еще и в том, чтобы они выросли экологически образованными людьми, которые понимают природу и знают, как ей не навредить", - рассказала главный специалист департамента лесного комплекса Наталья Баева.

Итоги слета и торжественное награждение победителей XII слета школьных лесничеств состоятся 26 сентября.

Татьяна Ковалева