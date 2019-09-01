25 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется пресс-подход, посвященный началу работы стажировочной площадки Фонда поддержки детей.

В Тюмени в 10 часов 30 минут у дома № 117а, корп. 1 по Московскому тракту начнется акция "Посади дерево".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, конференц-зал) начнется пресс-конференция, посвященная подведению итогов полевого сезона поисковых отрядов Тюменской области, мероприятий и проектов в рамках "Вахты памяти-2019".

В Тюмени в 11 часов в отеле Ремезов (ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7, конференц-зал "Иртыш") начнется форум по инклюзивному добровольчеству в рамках реализации проекта "Лаборатория успеха".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Соблюдение лицензионных условий и обязательных требований законодательства в сфере телерадиовещания. Ответственность за нарушение лицензионных условий и обязательных требований".

В Тюмени в 15 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Предлагаемые обстоятельства как основной инструмент работы актера над ролью".

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Театр моды". Как раскусить номинацию? Механика построения номера, принципы, основы, необходимости".

В Тюмени на базе АНО ОСООЦ "Витязь" пройдет XII слет школьных лесничеств Тюменской области.

Этот день в истории:

1789 – русские войска штурмом взяли турецкую крепость Хаджибей на побережье Черного моря. Впоследствии на этом месте была построена Одесса.

1854 – в ходе Крымской войны началась первая оборона Севастополя.

1906 – родился гениальный российский композитор Дмитрий Шостакович.

1920 – родился Сергей Бондарчук, советский актер и кинорежиссер.

1922 – советские войска вошли во Владивосток. Японские интервенты эвакуировались.

1938 – родилась актриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина.

1943 – войска Западного фронта освободили от немцев Смоленск и Рославль.

1970 – умер немецкий писатель Эрих Мария Ремарк.