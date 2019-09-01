26 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание городской думы.

В Тюмени в 10 часов в 7 корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 70) и во 2 корпусе ТИУ (ул. Мельникайте, 72) начнется внутривузовский этап Всероссийской олимпиады студентов.

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий для граждан пожилого возраста.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне".

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация книги "Слово о Борисе Щербине", а также гашение почтовых конвертов, посвященных 100-летию Б.Е. Щербины.

В Тюмени в 14 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Предлагаемые обстоятельства - как основной инструмент работы актёра над ролью".

В Тюмени в областной думе в 15 часов начнется заседание рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики 165а) начнется актерский тренинг и тренинг по развитию голоса фонопедическим методом по системе В. В. Емельянова.

В Тюмени в 18 часов в библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется мастер-класс "Переключай внимание: приемы работы в режиме многозадачности".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики 165а) начнется мастер-класс "Саундрама – это как?".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется открытый мастер-класс по созданию букетов из конфет.

Этот день в истории:

1815 - в Париже подписан договор о создании Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией.

1889 - родился актер Иван Мозжухин, первая звезда русского кинематографа, король немого кино.

1934 - родился Олег Басилашвили, один из самых популярных в России киноактеров.

1936 - руководителем НКВД назначен Николай Ежов.

1960 - Фидель Кастро произнес в ООН самую долгую речь в истории этой организации. Она длилась четыре с половиной часа.

1981 - родилась Серена Уильямс, младшая из американского звездного дуэта сестер-теннисисток.

1996 - после полугодового пребывания на российской космической станции "Мир" вернулась на землю американка Шерон Лусид. Она установила рекорд пребывания в космосе среди женщин-космонавтов.

2000 - на родине Виктора Астафьева в п. Овсянка начала работу III Всесоюзная конференция "Литературные встречи в русской провинции".