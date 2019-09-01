27 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в экопарке "Затюменский" начнется легкоатлетический кросс в зачет XXII спартакиады ссузов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется круглый стол "Переработка отработанных шин и перспективы производства новых продуктов на их основе".

В Тюмени в 15 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Язык тела".

В Тюмени в 17 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставочного проекта Государственного исторического музея "Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея".

В Тюмени в 17 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется торжественное открытие ежегодного межрегионального турнира по боксу им. заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира Евгения Макаренко.

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Пластическая выразительность актера".

Этот день в истории:

1657 - родилась царевна Софья Алексеевна, правившая Россией в 1682-1689 годах.

1811 - в Санкт-Петербурге состоялось торжественное освящение Казанского собора, построенного по проекту скульптора Воронихина.

1919 - последний отряд английских интервентов покинул Архангельск.

1939 - гитлеровские войска вошли в Варшаву.

1960 - в Москве началось сооружение Останкинской телебашни.

1976 - родился Франческо Тотти, полузащитник футбольной команды "Рома", игрок сборной Италии.

1985 - председателем Совета министров СССР назначен Николай Рыжков.

1991 - на XXII съезде ВЛКСМ принято решение о роспуске этой организации.

2001 - в Лесосибирске завершено строительство Крестовоздвиженского храма, который стал самым крупным в Сибири.