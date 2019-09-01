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Госслужащие Тюмени выйдут на старт легкоатлетического кросса

Спорт, 15:25 26 сентября 2019

департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Участники спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных организаций Тюмени проверят свои силы в легкоатлетическом кроссе на базе Центра зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) 28 сентября, сообщают организаторы.

Выдача номеров пройдет с 9 до 9 часов 45 минут. Торжественная церемония открытия запланирована на 9 часов 45 минут. Старт в 10 часов.

Борьбу за медали соревнований будут вести две группы. В первую войдут представители отраслевых и территориальных органов администрации Тюмени: Тюменская городская дума, управа ЛАО, департаменты безопасности жизнедеятельности, городского хозяйства, дорожной инфраструктуры и транспорта, имущественных отношений, объединенная команда департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.

Во вторую - представители муниципальных учреждений города: Тюменское городское имущественное казначейство, служба заказчика по благоустройству ВАО, административно-хозяйственное управление, дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени, единый центр оперативного реагирования города Тюмени, управление градостроительного планирования.

Соревнования пройдут в рамках комплекса ГТО. Согласно нормативам, женщины будут преодолевать расстояние в два км, а мужчины – три км (до 40 лет) и два км (40 и старше).

Командный зачет подведут по пяти лучшим результатам (три мужчин и две женщины).

Напомним, в рамках спартакиады госслужащих прошли лыжные гонки, хоккей в валенках, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика и мини-футбол. Впереди спортсменов ждут плавание, баскетбол, силовая гимнастика и волейбол.

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# госслужащие , спартакиада

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