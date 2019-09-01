28 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в городских поликлиниках начнется профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная мужскому здоровью.

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"(ул. В.Гнаровской, 1) начнется первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени в 10 часов на базе центра зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) начнется легкоатлетический кросс в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных организаций Тюмени.

В Тюмени в 12 часов в СК “Строймаш” (ул. Индустриальная, 49а) начнутся ежегодный межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира Евгения Макаренко.

В Тюмени в 14 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется тренинг для создания номера по системе упражнений Ильи Рутберга.

В Тюмени в 14 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Постановка хореографического номера". Фишки и особенности"

В Тюмени в 17 часов в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул.Чернышевского, 2а/12) начнется открытая лекция "Фестивальное продвижение фильмов: стратегии, инструменты и зоны риска".

Этот день в истории:

1773 - в России началась третья крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева.

1803 - родился французский писатель Проспер Мериме, автор цикла блестящих новелл, романа "Хроника времен правления Карла IX".

1900 - родился Борис Ефимов, официальный советский художник-карикатурист.

1908 - родился Ираклий Андроников, советский литературовед, мастер устного рассказа.

1916 - родилась великая советская балерина Ольга Лепешинская.

1918 - родился выдающийся советский педагог Василий Сухомлинский.

1923 - родился итальянский киноактер Марчелло Мастроянни.

1934 - родилась французская актриса Бриджит Бардо.

1939 - Германия и СССР подписали дополнительный договор к пакту Риббентропа-Молотова от 23 августа этого же года. По этому договору была поделена территория Польши и закреплена новая граница между Германией и Советским Союзом.

1973 – родилась американская киноактриса Гвинет Кейт Пэлтроу.

1994 - в Балтийском море затонул паром "Эстония". Погибли более 850 человек. Это крупнейшая катастрофа пассажирского судна на Балтийском море в послевоенный период.

2000 - на Олимпийский играх в Сиднее впервые в истории советского и российского тенниса золотую медаль завоевал теннисист Евгений Кафельников.

2001 - генеральный секретарь ООН Кофи Аннан получил Нобелевскую премию "За укрепление мира между народами".