29 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60, 1 этаж) начнется профилактическая акция, приуроченная ко всемирному дню сердца.

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется подведение итогов и церемония награждения участников творческого интенсива "Премьера".

В Тюмени в 14 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется пресс-подход по итогам межрегионального турнира по боксу среди юношей и юниоров имени заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира Евгения Макаренко.

В Тюмени в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет первенство УФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени в ТРЦ "Гудвин", "Фаворит", "Премьер", "Колумб", "Солнечный", "Галерея Вояж", ТРЦ "Остров", "Лента" на ул. Алебашевской и на рынке "Мальвинка" пройдет акция "Поздравительная открытка".

Этот день в истории:

1399 - король Англии Ричард II отрекается от престола.

1515 – Швейцария подписала Вечный мир с Францией.

1547 – родился Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель.

1650 – англичанин Генри Робинсон открыл первое в мире брачное агентство.

1665 – Жермен Морин стал первым католическим священником, рожденным в Канаде.

1916 – официально объявлено, что первым в мире миллиардером стал американский промышленник Джон Рокфеллер.

1926 – закрыт древнейший русский православный мужской монастырь - Киево-Печерская лавра.

1943 – войска Красной Армии освободили от гитлеровцев Кременчуг на Украине.

1947 – под Челябинском на секретном предприятии, вырабатывавшем оружейный плутоний, произошла первая в мире радиоактивная авария – поврежден ядерный реактор.

1951 – открыт 12-й спутник Юпитера – Ананке.

1962 – в космос запущен первый канадский спутник связи Alouette-1.

1963 – группа "Роллинг Стоунз" начала первое турне.

1963 – советская атомная подлодка "К-181" всплыла на Северном полюсе, где подняла флаг СССР.

1972 – Китай и Япония подписали мирный договор, завершив состояние войны, длившееся 35 лет.

1990 – Чукотский автономный округ выведен из состава Магаданской области и провозглашен республикой.