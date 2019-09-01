30 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения – Тюмень" (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142) начнется открытие первой в регионе Школы юных нейроинженеров.

В Тюмени в ТРЦ "Гудвин", "Фаворит", "Премьер", "Колумб", "Солнечный", "Галерея Вояж", ТРЦ "Остров", "Лента" на ул. Алебашевской и на рынке "Мальвинка" пройдет акция "Поздравительная открытка".

Этот день в истории:

1452 - в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга - Библия.

1630 - вынесен приговор первому преступнику в Америке - Джону Биллингтону, он был повешен за убийство.

1791 - в Вене состоялась премьера последней оперы В. А. Моцарта "Волшебная флейта".

1809 - в Форт Уэйн США подписали договор с индейцами, которые уступали 3 миллиона акров своей земли американцам.

1846 - в Чарльстоне доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии - диэтилового эфира.

1901 - во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.

1902 - запатентован искусственный шелк (вискоза).

1928 - английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.

1948 - состоялся первый свободный полет вертолета Ми-1 конструкции ОКБ М. Л. Миля.

1954 - пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "Наутилус".

1998 - академику Дмитрию Лихачеву вручена высшая награда России - Орден Святого апостола Андрея Первозванного номер 1.