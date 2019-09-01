1 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется совещание в рамках плановой штабной тренировки по гражданской обороне. В 9 часов 30 минут начнется пресс-подход директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича.

В Тюмени в 10 часов от регионального исполкома ОНФ (ул. Ленина, 69а) начнется рейд в поселок Решетникова-2 по незаконной добыче торфа.

В Тюмени в 11 часов в микрорайоне Ново-Патрушево у детского сада "Три богатыря" (ул. Александра Митинского, 7) начнется торжественное открытие "Сказочного бульвара". Для аккредитованных журналистов выезд от администрации города (ул. Первомайская, 20) в 10 часов.

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Ленина, 76 (малый конференц-зал, каб. 401) начнется медиа-мероприятие "Год по переписи" и пресс-конференция "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в Тюменской области".

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется церемония открытия международного кинофестиваля "Ноль Плюс". В 17 часов 30 минут состоится пресс-подход с организаторами фестиваля и членами жюри.

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" начнется XXIX фестиваль "Алябьевская музыкальная осень".

В Тюмени на площади 400-летия Тюмени, площади Памяти и на Цветном бульваре пройдет акция "Поздравительная открытка", посвященная Международному дню пожилого человека.

В Тюмени в центре "Ребячья республика" пройдет слет лидеров регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".

Этот день в истории:

1550 — Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", и тем самым заложил основы регулярной русской армии.

1869 - появились первые почтовые открытки. Их выпустили в Вене.

1927 - родился российский актер Олег Ефремов.

1931 - в Москве введен в эксплуатацию автомобильный завод, построенный на месте бывшего автопредприятия АМО.

1944 - в Тюмени образовано статистическое управление Тюменского облисполкома.

1967 - центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.

1971 - во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений - "Дисней-уорлд".

1977 - король футбола Пеле ушел из спорта.

1990 - в СССР был принят закон "О свободе совести и религиозных организациях".

1992 - в России началась выдача приватизационных сертификатов-ваучеров.

1993 - в России отменена прописка.

1998 - ОАО "Авиастар" выпущен первый магистральный пассажирский самолет Ту-204-120 с двигателями фирмы "Rolls-Royce" по контракту с "Kato Aeromatik".

2017 - референдум о независимости Каталонии.