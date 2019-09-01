В Тюмени проверяют сообщение в соцсетях о детях-спортсменах из Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Служебная проверка начата по факту размещения группы детей-спортсменов из Тобольска в частном секторе Адлера на время поездки на соревнования по легкоатлетическому четырехборью после публикации в социальных сетях о неподобающих условиях проживания. Об этом сообщил директор департамента Тюменской области Дмитрий Грамотин на брифинге 30 сентября.

Напомним, по итогам областных соревнований школьники-легкоатлеты 19 сентября отправились в Адлер на Всероссийские соревнования "Шиповка юных". Четыре команды из Тюмени и две команды из Тобольска. 27 сентября в социальной сети "ВКонтакте" разместили пост, в котором тренер одной из команды Тобольска Александр Коваленко обвинил руководство центра спортивной подготовки в отсутствии финансирования поездки. "Группу детей приютил местный житель, который разместил детей в пристройке к частному дому. Тренер готовит детям пельмени на костре и кормит их хлебом за 30 рублей. На остальное денег не хватает", - говорилось в сообщении.

Описанная ситуация и приложенные к публикации фотографии вызвали бурные возмущения и обсуждения в соцсетях.

"Сразу после появления поста руководство спортшколы связалось с родителями воспитанников. Те, в свою очередь, с детьми, которые заверили, что живут в комнатах в доме и проблем с питанием нет, - рассказал Дмитрий Грамотин. - Однако детей переселили в гостиницу, питаются они в столовой, как и указывали тренеры изначально в заявке на поездку. Команды планируют вернуться 6 октября, после их приезда будем разбираться более детально. К тренерам много вопросов. Сейчас они неохотно идут на контакт и дают противоречивые пояснения".

По словам Дмитрия Грамотина, четыре тюменские команды разместились в гостинице СК "Юность", команда из Тобольска тренера Светланы Плесовских заселилась в гостевой дом "Давзар". Тренеры других тобольких легкоатлетов - Леонид Клевачёв и Александр Коваленко - в заявке при планировании указали гостевой дом "Старт", но разместили детей в частном секторе.

Грамотин назвал сложившуюся ситуацию странной и вызывающей, потому что, во-первых, заявили одно место размещения, а поселили в другом. Во-вторых, кроме ребят, которые официально участвуют в финале и на которых будут выделены средства по договору с ДЮСШ № 2 Тобольска, поехали за счет родителей еще больше десяти юных спортсменов.

"Поездка осуществлялась за счет родителей, при этом деньги начали собирать на нее еще в июле, хотя отборочные соревнования в Тюмени проходили 4-6 сентября. Информацию по планируемой поездке исполнительный директор областной федерации по легкой атлетике на оплату участия команд в финале подал 17 сентября. Проавансировать поездку уже не было возможности. Администрация ДЮСШ сообщила об этом тренеру, тот ответил, что средств, собранных родителями, вполне достаточно. После публикации в соцсетях директор спортшколы перечислила тренеру свои личные деньги", - рассказал Дмитрий Грамотин.

Еще один нюанс, который заинтересовал департамент, заключается в том, что соревнования для возрастной группы тобольских ребят проходили с 23 по 26 сентября, решение остаться в Адлере до конца всех соревнований заблаговременно тренеры принимали совместно с родителями. Поэтому непонятно, почему ребят поселили в другой гостинице, почему опубликовали информацию, что не хватает средств даже на питание.

Ирина Кургузова