Максим Галкин: тюменский госпиталь "Мать и дитя" - это столичный уровень здравоохранения

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Тюменский клинический госпиталь "Мать и дитя" - современное лечебное учреждение столичного уровня, в котором работают специалисты высочайшей квалификации. Такое мнение высказал, побывав в клинике, известный российский эстрадный артист, отец двоих детей Максим Галкин.

"Я приехал сюда, потому что меня связывают дружеские отношения с основателем группы компаний "Мать и дитя" Марком Курцером. Мои дети родились в клинике "Мать и дитя", которая расположена в подмосковном Лапино, недалеко от нашей деревни. Поэтому когда Марк Курцер рассказал мне, что аналогичный клинический госпиталь открылся в Тюмени, я решил, что с удовольствием побываю в нем. Меня совершенно поразил уровень тюменской клиники", - рассказал артист в беседе с журналистами.

Главный врач клинического госпиталя Георгий Шебаев показал Максиму Галкину оснащенные самым современным оборудованием диагностические кабинеты. Артист побывал в родильном отделении, пообщался с пациентами и врачами клиники.

Тюменская клиника "Мать и дитя" включает в себя дневной стационар отделения ЭКО на шесть коек, дневной стационар женской консультации на шесть коек, хирургический стационар на 50 коек и десять высокотехнологичных операционных. Кроме того, в медицинском центре разместился педиатрический стационар на девять коек и один индивидуальный бокс, секция патологии беременных и родильное отделение на 39 коек.

"Я знал, что сеть клиник "Мать и дитя" расширяется, и они уже работают во многих городах России. Понятно, что наука и уровень развития медицинского оборудования не стоят на месте. И мне понравилось, что тюменская клиника оснащена по последнему слову техники. Закралась крамольная мысль, что госпиталь в Лапино уже отстает. И это здорово. Когда региональная медицина по оснащению находится, по крайней мере, на том же уровне, что и столичная - это правильно", - считает Максим Галкин.

Большое значение имеет доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в комфортных условиях, для всех слоев населения. Максима Галкина очень порадовало, что большой спектр услуг тюменского клинического госпиталя "Мать и дитя" можно получить в рамках программы обязательного медицинского страхования. Это касается и ЭКО. Кроме того, раз в неделю госпиталь принимает пациентов, доставляемых скорой помощью.

Максим Галкин пожелал тюменскому клиническому госпиталю "Мать и дитя" дальнейшего развития и роста. "Я объехал очень много городов. Тюмень, как город в целом, по моим впечатлениям, поменялась к лучшему одной из первых в стране", - отметил артист. Позитивными впечатлениями от визита в тюменскую клинику известный артист немедленно поделился со своими поклонниками в социальных сетях.

Напомним, госпиталь "Мать и дитя" открылся в Тюмени в апреле 2019 года.

"Это первый масштабный инвестиционный проект в социальной сфере региона и один из ярких примеров государственно-частного партнерства на благо людей", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона выразил уверенность в том, что клинический госпиталь "Мать и дитя" Тюмень" внесет весомый вклад в реализацию нацпроекта "Демография" и повышение рождаемости в Тюменской области.

Евгений Бабенко