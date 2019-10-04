Тобольских школьников научат решать бизнес-задачи
Отборочный чемпионат по решению ситуационных задач среди школьников "УрФО решает!" пройдет в Тобольске 12 октября, сообщает городская администрация.
Участникам предстоит решить тематический кейс и презентовать свои предложения экспертному совету проекта. Победители определятся с учетом мнения участников проекта и пользователей Вконтакте. Лучшие команды Тобольского отборочного чемпионата получат призы от партнеров проекта и кубок победителя чемпионата по решению кейсов Уральского федерального округа.
Принять участие в проекте могут учащиеся школ от 14 до 18 лет. Для участия в чемпионате команде из пяти человек необходимо зарегистироваться. Ссылка на форму регистрации доступна до 11 октября в группе проекта Вконтакте.
Мероприятие состоится в мультицентре "Моя территория", улица Красноармейская 6/4.