В Голышманово навели порядок в сосновом бору

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Экологическую акцию "Чистый лес!" провели в Голышмановском городском округе, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Прибрали территорию лыжной базы в сосновом бору активисты местного городского отделения партии "Единая Россия" вместе с сотрудниками администрации городского округа, Голышмановского лесхоза, местной спортивной школы олимпийского резерва и библиотеки. Кроме того, навели порядок и на территории местного старого кладбища, где похоронены участники Великой Отечественной войны.

Во время уборки было собрано множество различных пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, бумажного мусора.

Жители Голышманово, узнав об акции, пригласили активистов навести порядок и на других территориях – например, в лесу на месте проведения Шарохинского фестиваля. В местном отделении "Единой России" ответили, что всегда готовы поддержать подобные начинания.