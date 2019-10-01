  • 1 октября 20191.10.2019вторник
  • USD64,6407
    EUR70,7169
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер южный

В Голышманово навели порядок в сосновом бору

Общество, 18:22 01 октября 2019

пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Экологическую акцию "Чистый лес!" провели в Голышмановском городском округе, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Прибрали территорию лыжной базы в сосновом бору активисты местного городского отделения партии "Единая Россия" вместе с сотрудниками администрации городского округа, Голышмановского лесхоза, местной спортивной школы олимпийского резерва и библиотеки. Кроме того, навели порядок и на территории местного старого кладбища, где похоронены участники Великой Отечественной войны.

Во время уборки было собрано множество различных пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, бумажного мусора.

Жители Голышманово, узнав об акции, пригласили активистов навести порядок и на других территориях – например, в лесу на месте проведения Шарохинского фестиваля. В местном отделении "Единой России" ответили, что всегда готовы поддержать подобные начинания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# леса , уборка , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 01.10.2019Высокие стандарты: Центры обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" приведены к единому стилю
18:22 01.10.2019В Голышманово навели порядок в сосновом бору
18:11 01.10.2019Викуловские пенсионеры передали сотни килограммов даров осени односельчанам
18:00 01.10.20192 октября - события дня