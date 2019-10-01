2 октября - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Хохрякова, 48 начнется возложение цветов к мемориальной доске Б. Е. Щербины.
В Тюмени в 11 часов в сквере имени Немцова начнется возложение цветов к памятнику Б.Е. Щербины.
В Тюмени в 11 часов на территории отеля Vostok (ул. Республики, 159) начнется открытие официального места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
В Тюмени в 13 часов в многопрофильном колледже ТИУ (ул. Энергетиков, 44 к.1) начнется турнир по интеллектуальным играм для первокурсников колледжа.
В Тюмени в 14 часов 30 минут в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется встреча корейской делегации с главой города Русланом Кухаруком.
В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Б.Е. Щербины.
В Тюмени в 15 часов в сквере "Спортивный" начнется акция "Классное дерево".
В Тюмени в 16 часов в СК "Центральный" начнется пресс-брифинг с участниками шоу "Поколение М: Blog&Voice".
В Тюмени в 19 часов в клубе путешественников Тюменского отделения Российского географического общества (ул. Механическая, 31а) начнется лекция "Алтайский Стоунхендж и не только".
В Тюмени пройдет международный кинофестиваль "Ноль Плюс".
Этот день в истории:
1552 - войска царя Ивана Грозного после затяжного ожесточенного штурма овладели Казанью.
1870 - столицей объединенной Италии объявлен город Рим.
1878 - в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские курсы.
1914 - родился Юрий Левитан, официальный диктор Советского Союза в 30-50-е годы.
1941 - гитлеровские войска прорвали оборону Западного фронта и двинулись к Москве.
1942 - в Краснодоне создана подпольная молодежная организация "Молодая гвардия".
1944 - гитлеровские войска подавили Варшавское восстание.
1974 - умер Василий Шукшин, актер, режиссер, писатель.
2000 - ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.
2002 - в Сирии провалился под землю городской квартал.