2 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Хохрякова, 48 начнется возложение цветов к мемориальной доске Б. Е. Щербины.

В Тюмени в 11 часов в сквере имени Немцова начнется возложение цветов к памятнику Б.Е. Щербины.

В Тюмени в 11 часов на территории отеля Vostok (ул. Республики, 159) начнется открытие официального места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В Тюмени в 13 часов в многопрофильном колледже ТИУ (ул. Энергетиков, 44 к.1) начнется турнир по интеллектуальным играм для первокурсников колледжа.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется встреча корейской делегации с главой города Русланом Кухаруком.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Б.Е. Щербины.

В Тюмени в 15 часов в сквере "Спортивный" начнется акция "Классное дерево".

В Тюмени в 16 часов в СК "Центральный" начнется пресс-брифинг с участниками шоу "Поколение М: Blog&Voice".

В Тюмени в 19 часов в клубе путешественников Тюменского отделения Российского географического общества (ул. Механическая, 31а) начнется лекция "Алтайский Стоунхендж и не только".

В Тюмени пройдет международный кинофестиваль "Ноль Плюс".

Этот день в истории:

1552 - войска царя Ивана Грозного после затяжного ожесточенного штурма овладели Казанью.

1870 - столицей объединенной Италии объявлен город Рим.

1878 - в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские курсы.

1914 - родился Юрий Левитан, официальный диктор Советского Союза в 30-50-е годы.

1941 - гитлеровские войска прорвали оборону Западного фронта и двинулись к Москве.

1942 - в Краснодоне создана подпольная молодежная организация "Молодая гвардия".

1944 - гитлеровские войска подавили Варшавское восстание.

1974 - умер Василий Шукшин, актер, режиссер, писатель.

2000 - ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.

2002 - в Сирии провалился под землю городской квартал.