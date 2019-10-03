4 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется серия мастер-классов о тенденциях в продюсировании, продвижении собственных сценариев и создании фильма.

В Тюмени в 12 часов в Янтарном зале Тюменского дворца бракосочетаний (ул. Малыгина, 85) начнется День аиста, на котором специалисты комитета загс администрации города вручат свидетельства о рождении тюменским двойняшкам и тройняшкам.

В Тюмени в 14 часов в четвертом корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 10) начнется открытие учебного класса Минского тракторного завода.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Центре подготовки персонала (ул. А. Туполева, 2) начнется ежегодный проект Областного геронтологического центра "Бабушка меняет профессию".

В Тюмени в 15 часов в седьмом корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется торжественное мероприятие в честь юбилея ГАУ Северного Зауралья и Александровского реального училища.

В Тюмени в 16 часов в Театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется сдача спектакля "Умные животные", после просмотра состоится встреча с режиссером Сергеем Кузиным.

В Тюмени в 16 часов в СК "Центральный" (пресс-зал на 2 этаже) начнется пресс-брифинг, посвященный открытию шоу "Поколение М: Blog&Voice".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в зале ожидания железнодорожного вокзала Тюмень (ул. Первомайская, 22) начнется концертная программа в честь 16-летия со дня образования ОАО "РЖД".

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет открытый мастер-класс по графическому дизайну от руководителя студии бренд-дизайна "Лайтшоп" Александра Назарова в рамках проекта "Вектор улиц".

Этот день в истории:

1535 - напечатана первая англоязычная Библия.

1636 - шведы разбили саксонскую армию в битве у Виттстока (Германия).

1675 - голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1762 - в Вене состоялась премьера оперы Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика".

1769 - родился Алексей Аракчеев, фаворит императоров Павла I и Александра I.

1780 - остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.

1830 - провозглашена независимость Бельгии от Нидерландов.

1877 - родился Франсиско Вилья (Панчо Вилья) – легендарный вождь мексиканской революции 1910–1917 годов.

1895 - родился советский разведчик, Герой Советского Союза Рихард Зорге.

1910 - Португалия провозглашена республикой.

1916 - основан город Романов-на-Мурмане, ныне Мурманск. Сейчас это крупнейший морской порт акватории Северного Ледовитого океана, начальный пункт Северного морского пути.

1925 - родился советский кинорежиссер Марлен Хуциев.

1941 - гитлеровские войска взяли город Запорожье.

1943 - в Селецких лагерях началось формирование румынской пехотной дивизии им. Тудора Владимиреску, воевавшей в составе Красной Армии.

1957 - в СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

2001 - английские ученые расшифровали генетический материал бактерии, которая вызывает чуму.