В Тюмени отметили столетие Бориса Щербины

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Торжественный митинг, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося советского государственного и политического деятеля, Героя Социалистического Труда Бориса Щербины, прошел в Тюмени 2 октября.

С 1961 по 1973 годы Борис Щербина возглавлял Тюменскую область, затем руководил министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, был заместителем председателя правительства СССР. Борис Щербина возглавлял работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении.

У памятника Борису Щербине в центре Тюмени собрались руководители региона, депутаты Тюменской областной думы и многочисленные ветераны - нефтяники, газовики, строители.

"Имя Бориса Щербины известно многим поколениям наших земляков. Это легендарный человек, который руководил нашей областью в трудные годы создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. На плечи Бориса Щербины и его соратников легло бремя принятия сложных и ответственных решений. Нам повезло, что Тюменской областью руководили такие великие люди. Это хороший пример для тех, кто сегодня занимает ответственные государственные посты", - заявил, обращаясь к участникам митинга, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Святая обязанность сегодняшнего поколения - хранить память о Борисе Щербине и его соратниках, которые заложили фундамент развития Тюменской области, подчеркнул губернатор.

Президент Союза нефтепромышленников России, первый заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Геннадий Шмаль много лет проработал под руководством Бориса Щербины. В своем выступлении он подчеркнул, что Борис Щербина оставил блестящий след на тюменской земле.

"Борис Щербина до конца своих дней очень любил Тюмень и Тобольск. Когда я шел сегодня на митинг, то подумал: если бы Борис Евдокимович был жив, он бы радовался тому, как похорошели его любимые города", - сказал Геннадий Шмаль.

О том, какой неоценимый вклад внес Борис Щербина в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал президент Тюменского областного совета ветеранов "Чернобыль" Ирик Кадиров.

Президент общественной организации "Союз армян Тюменской области" Абрам Овеян от имени армянского народа произнес слова благодарности за ту неоценимую помощь, которая под руководством Бориса Щербины была оказана при ликвидации последствий землетрясения в Армении.

Участники митинга возложили цветы к памятнику Борису Щербине. Воинские почести выдающемуся советскому государственному деятелю отдали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Евгений Бабенко