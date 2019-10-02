3 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал международный конгресс-холл) начнется пленарное заседание стратегической сессии по вопросам реализации системной инициативы "Библиотека умных решений "Смартека" с участием представителей субъектов УФО.

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, большой зал) начнется круглый стол, посвященный созданию и использованию портала для предприятий Тюменской области (заказчиков и поставщиков). В 12 часов начнется пресс-подход по итогам круглого стола.

В Тюмени в 11 часов 30 минут по адресу ул. Советская, 61 (5 этаж) начнется встреча делегации Республики Корея с предпринимателями Тюменской области и представителями областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Тюмени в 12 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется торжественный прием лучших педагогов Тюменской области, посвященный Международному Дню учителя.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в правительства области (ул. Володарского, 45, 3 этаж, малый зал) начнется встреча заместителя губернатора, директора областного департамента АПК Владимира Чейметова с делегацией Ташкентской области Республики Узбекистан.

В Тюмени в 15 часов в пансионате для ветеранов войны и труда (ул. Минская, 86) начнется праздник в честь Дня пожилого человека для ветеранов войны и труда от волонтеров проекта "Спецотряд".

В Тюмени в 15 часов в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45) начнется церемония награждения по итогам спартакиады 2018-2019 учебного года среди команд профессиональных образовательных учреждений города.

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется сдача премьерного спектакля "Мертвые души".

В Тюмени продолжается Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс".

В Тюмени проходит Неделя здоровья в рамках фестиваля "Будь здорова, Тюмень".

В Тюменской области в 15 часов начнется техническая проверка системы централизованного оповещения населения области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен.

Этот день в истории:

382 — римский император Феодосий I выделил земли Фракии для поселения вестготов.

1649 — русский Земский собор принял Соборное Уложение, основной закон Российской Империи до XIX века.

1782 — в России Екатериной II учрежден Орден Святого Владимира.

1828 — установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.

1866 — по Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию.

1910 — открытие Московского аэродрома на Ходынском поле (закрыт в 2003 году).

1938 — образована Пермская область.

1945 — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил $5.

1952 — Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.

1968 — состоялся первый полет магистрального пассажирского трёхдвигательного самолета "Ту-154", созданного в ОКБ А. Н. Туполева.

1990 — состоялось объединение Германии.

2003 — в Дублине открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра и возвращаться в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.