В Тюмени объявлен конкурс "Горлица обыкновенная — птица 2019 года"

| Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России во ВКонтакте | Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс творческих работ "Горлица обыкновенная — птица 2019 года" продлится до 30 ноября.

Принять участие в конкурсе могут дошкольники, ученики 1-11 классов и взрослые. Участники могут представить работы в номинациях: "Декоративно-прикладное творчество" (до 13 лет), "Литературное творчество" (без возрастных ограничений), "Фото- и видеосъемка" (от 14 лет и старше).

"Региональный конкурс творческих работ проходит на территории Тюменской области четвертый раз. Особой популярностью обычно пользуется номинация "Декоративно-прикладное творчество, в котором принимают участие преимущественно ребята дошкольного возраста. В 2018 году птицей года была скопа, поступило большое количество стихов, посвященных этой птице в номинации "Литературное творчество", — рассказала корреспонденту информационного портала "Тюменская линия" один из организаторов конкурса, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Института биологии ТюмГУ Мария Лупинос.

Творческие работы необходимо разместить в официальной группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России во ВКонтакте до 30 ноября включительно. Форму заявки можно найти в положении.

В каждой номинации определят лучшие работы. Победители получат дипломы и ценные призы.

Инна Пахомова