Систему оповещения населения о ЧС проверяют в Тюменской области

Фото: mchs.ru Фото: mchs.ru

Техническая проверка системы централизованного оповещения населения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен проходит в Тюменской области 3 октября с 15 часов.

Их звучание означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать по каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" информацию Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Как сообщили в управлении, в это время дикторы радио и телевидения передают информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной чрезвычайной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.