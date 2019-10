5 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется практическая сессия по созданию спектакля в рамках инклюзивной лаборатории "Здесь я".

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал Цифрум") начнется питчинг кинопроектов в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и VI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется Всероссийский фестиваль Росгвардии "Безопасный город".

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Всероссийский фестиваль науки "Nauka 0+".

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется второй этап фестиваля настольных игр "ИГРОFEST72".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке музея им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция для детей "Линия и форма в природе и в изобразительном искусстве".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется лекция "Мысли системно: инструменты синтеза и анализа" в рамках курса Soft skills.

В Тюмени в 14 часов на набережной Туры начнется конкурс Fast Fest.

В Тюмени в 17 часов в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется День Европы.

В Ишиме в 13 часов 30 минут по адресу ул. Ленина, 7 начнется открытие нового молодежного пространства "Моя территория".

Этот день в истории:

1502 - Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1762 - состоялась премьера оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка.

1823 - в Англии начал издаваться первый медицинский журнал "Ланцет".

1908 - болгарский князь Фердинанд в городе Велико Тырново провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул царя болгар.

1910 - в Португалии установлена республика.

1925 - в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время".

1930 - исследователь Арктики Георгий Ушаков завершил открытие Северной Земли и водрузил советский флаг на её западном берегу.

1962 - в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.

1991 - СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.