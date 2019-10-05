6 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1) начнутся поединки открытых чемпионата и первенства города по самбо.

В Тюмени в 11 часов на базе "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) начнется фестиваль "Спаси себя сам" в рамках реализации проектов-победителей конкурса проектов "Моя идея".

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется второй этап фестиваля настольных игр "ИГРОFEST72".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется лекция "Активируй скептика: лайфхаки критического мышления" в рамках курса Soft skills.

Этот день в истории:

1683 - первые немецкие поселенцы прибыли в Америку основали поселение Германтаун.

1689 - Папой римским избран Александр VIII.

1769 - английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1801 - Наполеон даровал новую конституцию Голландии.

1805 - первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.

1908 - Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции.

1918 - Регентский Совет провозгласил независимость Польши.

1920 - в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин.

1927 - в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.

1962 - в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде "Доктор Нет".

1977 - первый полет истребителя МиГ-29.

2004 - спущен на воду первый вертолетоносец типа "Мистраль".

2010 - начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.