7 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, большой зал) начнутся публичные слушания по вопросам правоприменительной практики в области охраны окружающей среды.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется торжественное открытие и запуск образовательного акселератора "Предпринимательство в действиях".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется бесплатный тренинг "Таргетированная реклама для бизнеса - платное привлечение клиентов из интернета".

В Тюмени в 19 часов 10 минут в SAS (ул. 8 марта, 2, к. 1) начнется авторский мастер-класс ректора Сибирского государственного медицинского университета, профессора, доктора медицинских наук, автора книги "Здоровье без фанатизма" Ольги Кобяковой.

Этот день в истории:

1806 - в Англии запатентована первая копирка.

1903 - в Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.

1879 - Австро-Венгрия и Германия подписали договор о союзе.

1885 - родился великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс Бор.

1934 - родилась поэтесса Новелла Матвеева.

1941 - под Вязьмой немецкие войска окружили четыре армии Западного и Резервного фронтов. Красная армия потерпела тяжелейшее поражение – в плен попали более 650 тыс. человек.

1944 - на конференции в Думбартон-Оксе принято решение о создании Организации Объединенных Наций.

1944 - началась Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Заполярья от гитлеровцев.

1949 - создана Германская Демократическая Республика.

1959 - советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны.

1977 - в СССР принята брежневская конституция.