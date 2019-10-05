В "Торфянике" отметят 60-летие района Тарманы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Району Тарманы в Тюмени исполняется 60 лет. Праздничный концерт состоится 8 октября в 14 часов.

ДКиТ "Торфяник" представит программу "Сердцу милые места", к танцам и песням от воспитанников дома культуры присоединятся коллективы из школы №13, детского сада №92, творческих центров "Тюмень" и "Бригантина", а также члены ансамбля "Надежда" районного совета ветеранов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Главным элементом праздника станет презентация журнала "60 лет любимому поселку Тарманы" от совета ТОС п. Тарманы. Жителям покажут значимые фотоснимки и напомнят об истории развития жилого района.

22-летняя Виктория Сало, как и ее мама, девушка жила в Тарманах с самого рождения, родной район, который она все еще называет ПГТ, она покинула совсем недавно, а потому хранит о нем еще свежие воспоминания:

"Тарманы всегда были уютными и дружными. "Торфяник", "Гайдаровец", баня и спортшкола – все это составляло досуг для нас и наших родителей. "Торфяник" до сих пор организует разные мероприятия и секции для ребятишек. Хотя многие местные помнят, как ловили лягушек на болоте за конечной", - рассказала она.

Современные Тарманы трудно узнать тем, кто не был там хотя бы пять лет. Такие улицы как Газопромысловая и Верхнетарманская, строились за считанные месяцы, несколькими годами ранее обновилась улица Блюхера, а также школа №13.