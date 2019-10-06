Форум "Союз" объединит заводоуковских школьников

Архивное фото пресс-службы областного департамента образования и науки Архивное фото пресс-службы областного департамента образования и науки

Молодежный форум "Союз" пройдет в Заводоуковске с 11 по 14 октября. Около 300 юных активистов и руководителей детских и молодежных общественных объединений научатся социальному проектированию, организации событий и медиапродвижению.

В программе форума — тематические проектные сессии и мастер-классы, а также лекции от региональных кураторов Российского движения школьников. Кроме получения базовых навыков в сфере социального проектирования участники будут развивать лидерские качества, научатся медиапродвижению и организационной деятельности.

Кроме того, участники разделятся на команды и поработают над идеями социальных проектов. Самые активные объединения смогут получить наставника, который продолжит работу с группой. Он будет вести проект с момента написания паспорта и составления сметы до конца его реализации. Так, в течение 2019-2020 годов в Заводоуковске появится более 10 социальных проектов.

Руководитель Александр Дегтярев отмечает, что форум станет площадкой для развития soft skills, а также поможет познакомить и сплотить инициативную молодежь района.

Напомним, на организацию форума, Александр выиграл 100 тыс. 779 рублей в конкурсе проектов "Моя идея", пишет "Мегатюмень"