Тюменских туристов проанализирует электронная система

| Фото: администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Средний чек двухдневного пребывания отечественного туриста в Тюменской области держится в пределах чуть более 7 тыс. 500 рублей. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. Однако, по его мнению, цифра эта условная.

"Сейчас стоит задача привести эти данные к максимальной прозрачности. Для этого детально прорабатываем портрет туриста: из какой страны, из какого города, пол, возраст. Эти данные позволят понять, что конкретно входит в средний чек, у какого туриста какая покупательская способность. В следующем году планируем внедрить электронную систему "Биг-дата". Благодаря масштабному цифровому анализу мы увидим реальные передвижения туристов и их реальные траты. Тогда и поймем, где у нас самые посещаемые места, что пользуется спросом, а на что спрос упал. Отсюда уже можно сделать вывод о причинах сокращения турпотока, а это мощный инструмент, чтобы увидеть реальную картину", - пояснил он.

По данным департамента потребительского рынка и туризма региона, Тюменскую область за время летнего сезона 2019 года посетили около 1 миллиона туристов, что почти в два раза больше, чем за лето 2018 года. Большинство гостей приезжают в регион по рабочим делам, для историко-культурного и лечебно-оздоровительного отдыха. Популярностью пользуются также событийный и охотничье-рыболовный туризм, сообщает "Тюменская область сегодня".