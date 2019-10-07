Двадцать команд участвовали в военизированном кроссе в Тобольске

| Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска во ВКонтакте | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска во ВКонтакте

Двадцать команд приняли участие в военизированном кроссе "Тяжело в учении - легко в бою" в Тобольске 5 октября. Участие в нем приняли специализированные группы добровольной подготовки к военной службе и отряды движения "Юнармия", которые обучаются на базе ВСМЦ "Россияне", сообщает Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска.

Кадеты и юнармейцы на время пробежали кросс 1 тыс. метров по беговой дорожке с автоматом и вещмешком с укомплектованным снаряжением. На корте каждому участнику необходимо было выполнить три попытки метания гранаты Ф-1.

В общекомандном зачете первое место завоевала команда "Разведчик", второе - "Святогор", третье - "Пересвет". Среди юнармейцев диплом победителя у "Фемида - 2", второе место у команды "Пограничник", третье у "Пересвета".

Команды наградили грамотами по отдельным видам. По виду "Кросс с ММГ-АК-74 м" кубок победителя у команды "Разведчик", в "Метание гранаты Ф-1 на точность" золото у "Святогора" .

Победители награждены кубками, медалями и грамотами.