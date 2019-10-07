8 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от здания областной думы (ул. Республики, 52) начнется выездное заседание комитета по социальной политике с посещением Луговской СОШ Тюменского района.

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная специализированному окружному форуму "ИБ без границ".

В Тюмени в 10 часов в Федеральном центре нейрохирургии (4 км. Червишевского тракта, 5) начнется встреча участников общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинский и фармацевтических высших учебных заведения", совета российско-китайской Ассоциации медицинских университетов и российско-китайского симпозиума по хирургии.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском государственном медицинском университете (ул. Одесская, 54) начнется заседание ученого совета вуза с участием ректора Сеченовского университета, академика РАН, профессора Петра Глыбочко.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется совместное заседание Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений" и постоянного Совета Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов.

В Тюмени в загородном детском центре "Остров детства" пройдет слет эко-отрядов "Российского движения школьников" Тюменской области.

Этот день в истории:

1480 - началось "стояние на Угре" между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением Руси от монголо-татарского ига.

1498 - корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.

1642 - открылся первый в Монреале госпиталь.

1871 - в Японии введена современная система почтовой связи.

1873 - в США открыта первая женская тюрьма.

1908 - Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.

1926 - состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио.

1970 - Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1977 - старт первого Мини трансата - парусной гонки через Атлантический океан.

1978 - ядерный взрыв "Вятка" (15 килотонн).

1990 - Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.

2007 - города Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и Елец удостоены звания "Город воинской славы".