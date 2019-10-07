В Тобольске выбрали лучшую пару года

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Пять семейных пар приняли участие в финале городского конкурса "Лучшая пара года" в Тобольске, сообщает городская администрация.

В квест-игре, посвященной юбилею области, за звание лучшей боролись: Николай и Алена Бизины, Николай и Людмила Дедушкины, Руслан и Алиса Вагаповы, Валерий и Ирина Филатовы, Антон и Ольга Шистеровы-Клюс.

Участники состязались в трех конкурсах. В визитке они рассказывали о своей семье, ее ценностях и традициях. В творческом конкурсе участники представляли одну из традиций народностей, населяющих Тюменскую область. В рамках задания "Жена глазами мужа", супруг за пять минут должен был нарисовать свою любимую, а она найти свой портрет из пяти представленных.

За каждое выполненное задание супруги получали фрагмент карты Тюменской области, из которых в конце квеста сложили общий пазл.

Завершилась череда конкурсных испытаний караоке. Участники с группами поддержки исполнили песни о Тюменской области. Бизины исполнили гимн Тюменской области, Шистеровы-Клюс – гимн Тюменской молодежи, Дедушкины песню "О тебе, Тобольск", Филатовы – "Юности моей купола", Вагаповы – "Счастье мое, Тобольск".

По итогам онлайн-голосования приз зрительских симпатий завоевала семья Дедушкиных. Они же завоевали звание "Лучшая пара-2019".

"Мы второй год подряд участвуем в этом конкурсе. В прошлом году не выиграли, решили попробовать снова. Победить на конкурсе нам помогла наша любовь. Жюри же не обманешь", - поделились победители.

Супруги Бизины признаны самой веселой семьей, Филатовы – самой смелой, Шистеровы-Клюс – самой творческой. Самой любящей семьей стали супруги Вагаповы.