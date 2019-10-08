9 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в Федеральном центре нейрохирургии (4 км. Червишевского тракта, 5) начнутся мероприятия Российско-Китайского симпозиума по нейрохирургии.

В Тюмени в 11 часов в "Галерее застройщиков Тюмени" (ул. Республики 85, 2 этаж) начнется семинар по вопросам нарушений закона о рекламе в сфере жилищного строительства.

В Тюмени в загородном детском центре "Остров детства" пройдет слет эко-отрядов "Российского движения школьников" Тюменской области.

Этот день в истории:

1446 - правитель Кореи Сечжон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом с 28 буквами.

1708 - разгром войсками под командованием Петра I корпуса Левенгаупта в битве при Лесной во время Северной войны 1700-1721.

1760 - взятие Берлина русскими войсками во время Семилетней войны.

1890 - под Парижем французский инженер-самоучка Клеман Адер первым в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха и пролетел на нём 50 метров.

1965 - песня "Битлз" "Yesterday" возглавила американский хит-парад.

1975 - академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия.

1980 - Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу.

1989 - Центральное телевидение СССР организовало сеансы Анатолия Кашпировского.

2000 - в Японии открылся первый в мире музей Джона Леннона.

2009 - президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.