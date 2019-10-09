10 октября - события дня

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики 142) начнется второй окружной форум по информационной безопасности "ИБ без границ".

В Тюмени в 10 часов представители администрации города и руководство компании "Тюмень водоканал" проведут встречу на новой городской сливной станции (по адресу: ул. Раневская, 16).

В Тюмени в 10 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется Всероссийская научно-практическая конференция "Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования".

В Тюмени в правительстве области (Володарского, 45) состоится пленарное заседание "Перспективы сотрудничества Тюменской области и Киргизской Республики".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в перинатальном центре (ул. Даудельная, 1, корпус 4 (вход с ул. Свердлова) стартует федеральный проект "Детство без опасности".

В Тюмени в 11 часов в Большом зале заседаний областной думы начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в большом зале администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 1 этаж) начнется презентация продукции сельхозпредприятий.

В Тюмени в 14 часов в Большом зале заседаний областной думы начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" стартует финал конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа "Песня не знает границ".

Этот день в истории:

1365 – крестоносцы захватили Александрию.

1698 – в Москве начались массовые казни стрельцов – участников стрелецкого бунта.

1733 – Франция объявила войну Священной Римской империи из-за дележа польского наследства.

1794 – русские войска Александра Суворова разбили при Мациевцах польское войско, взяв в плен лидера повстанцев Тадеуша Костюшко.

1813 – родился итальянский композитор Джузеппе Верди.

1861 – родился норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.

1875 – умер русский писатель Алексей Толстой.

1911 – началась революция в Китае (Синьхайская революция).

1913 – завершилось строительство Панамского канала. Его длина – 81 км 600 м.

1932 – состоялся торжественный пуск Днепрогэса – одной из главных строек первой пятилетки.

1944 – под венгерским городом Дебреценом состоялось крупное танковое сражение между немецкими и советскими бронетанковыми корпусами. Обе стороны понесли огромные потери.

1964 – открылись XVIII Олимпийские игры в Токио.

1999 – черкесы и абазины объявили о создании парламента Черкесии, независимого от Карачаево-Черкесии.

1999 – в первом в истории профессионального бокса поединке мужчины и женщины победила американка Маргарет Макгрегор.

2000 - озоновая дыра над Антарктикой достигла небывалых размеров, став в два раза больше Антарктиды.