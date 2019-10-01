11 октября - события дня

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в районе ул. Широтной, 53 и ул. А. Логунова, 17 представители администрации Тюмени и Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области высадят зеленые насаждения, будет установлена памятная табличка "Аллея Конкуренции".

В Тюмени в 11 часов в сквере Конституции (ул. Мельникайте, 74) участники конкурса "Тюменская марка" разных лет посадят деревья в аллее "Тюменская марка".

В Тюмени в 12 часов от Областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) стартует экскурсия "Закружилась в осени Тюмень" по авторскому маршруту в рамках проекта "ГидыTMN 55+".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) пройдет презентация книги Николая Жвавого "Сердцем и умом".

В Тюмени в 14 часов в выставочном пространстве Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) откроется фотовыставка Игоря Ефимовича "Диковинная жизнь малого мира".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" начнется гала-концерт и церемония награждения финалистов XVI конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ".

В Тюмени депутаты Тюменской городской думы посетят "Тюмень Водоканал" в рамках Дня депутата, посвященного первому году работы городской думы VII созыва.

Этот день в истории:

1783 - в Санкт-Петербурге основана Российская академия.

1999 - британские астрономы оспорили число планет Солнечной системы.

2000 - в воде Мертвого моря обнаружен микроорганизм, прекрасно себя чувствующий в воде, в десятки раз более соленой, чем морская.