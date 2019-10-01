12 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 45 минут в Затюменском экопарке (ул. Барнаульская, 17/1) начнется открытие полумарафона для мужчин и женщин, спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Старт - лыжной базы ДЮСШ № 2.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) откроются первые образовательные площадки программы "ПроПроекты: модульная школа".

В Тюмени в 13 часов в спортивном клубе "Мир борьбы и бокса" (ул. Беляева, 33, стр. 1) пройдет праздник к двухлетию учреждения.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется открытие Всероссийского виртуального концертного зала. Состоится трансляция концерта Московской филармонии.

В с. Бердюжье в 15 часов в районном Доме культуры (ул. Кирова, 1) начнется первая Межрегиональная лига КВН для детей, молодежи и людей с инвалидностью.

Этот день в истории:

1350 - родился великий князь московский Дмитрий Иванович, получивший после выигранной им Куликовской битвы почетное прозвище Донской. Он первый из великих князей решился на открытое вооруженное сопротивление Орде и стал первым, кто одержал победу над ними.

1492 - Христофор Колумб открыл первую землю в Америке - Сан-Сальвадор.

1787 - в сражении на Кинбурнской косе Александр Суворов разгромил турецкий десант.

1909 - в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.

1931 - в Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду открыт монумент Христа Спасителя работы скульптора Поля Ландовски.

1941 - гитлеровские войска заняли Брянск.

1968 - в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.

1997 - возле Нагасаки (Япония) произведена самая длинная в мире порция суши (длиной в 1 тыс. м).

2000 - американские ученые обнаружили пять скелетов тиранозавров. Самый крупный был продан одному из музеев в Чикаго за 8,5 млн долларов.