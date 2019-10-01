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Серия инклюзивных турниров по настольным играм пройдет в Тюменской области

Общество, 09:16 12 октября 2019

Фото: официальная группа "ВКонтакте" "Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Реализация проекта "Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков "Играем вместе!" продолжится в октябре. Об этом рассказала председатель тюменской общественной организации инвалидов "Вера" Елена Яковенко.

Турнир, в котором примут участие более 200 человек, запланирован в "Ребячьей республике" 13 октября. В Упоровском районе большое мероприятие по презентации настольных спортивных игр состоится 19 октября. В областном реабилитационном центре "Родник" игротека запланирована на 27 октября.

"Весь сентябрь мы ездили по общеобразовательным и коррекционным школам, реабилитационным центрам, санаториям. Хотелось провести как можно больше спортивных турниров по настольным играм. Несмотря на то, что в рамках проекта мы проводим турниры для детей и подростков, к мероприятиям активно присоединяются и взрослые люди", - отметила она.

По оценке психологов, в игровой форме людям гораздо легче пройти курс реабилитации. Настольные спортивные игры позволяют почувствовать командный дух, поддержку, они особенно полезны для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, проект "Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков "Играем вместе!" получил гранты губернатора Тюменской области. Его реализуют активисты организации, тренеры и волонтеры, сообщает "Тюменская область сегодня".

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