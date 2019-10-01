Тюменский технопарк и Кванториум - участники проекта "вынесенные уроки"

Архивное фото: ДИ "Пионер" Архивное фото: ДИ "Пионер"

Астрономию, биологию, химию и другие предметы школьники смогут изучать не только на базе своих образовательных учреждений - в Тюменской области стартовали "вынесенные уроки".

Так, например, ученики областной физико-математической школы будут посещать Тюменский технопарк, ребята из тюменских школ №5, №89 и гимназии №1 – "Кванториум", ученики тобольской школы №16 имени В.П. Неймышева - Тобольский многопрофильный техникум.

Кроме того, специально для родителей проведут экскурсию педагоги "Кванториума", которые расскажут мамам и папам о преимуществах вынесенных уроков, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Добавим, что федеральным проектом "Современная школа" (национального проекта "Образование") предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования.