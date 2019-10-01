Тюменских журналистов и копирайтеров приглашают на медиаинтенсив в Екатеринбург

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы примут участие в медиаинтенсиве "План В", который пройдет в Екатеринбурге с 18 по 23 ноября. Проект объединит журналистов, репортеров, копирайтеров, издателей, блогеров, smm-специалистов, сценаристов, фотографов, видеографов и пиарщиков.

Участников ждут лекции, дискуссии, семинары и 24 часа практики. Итоговым продуктом станет мультимедийная онлайн-лента "Екатеринбург — город героев". Также пройдет питчинг медиаидей, где можно будет выиграть ресурсы на реализацию. Конкурсанты будут создавать репортажи, которые попадут в медиаленту в прямом эфире. Регистрация на участие в медиаинтенсиве продолжается.

"План В" проходит от создателей международного молодежного учебно-практического семинара по журналистике "Медиаполигон". Одно из отличий проекта — программа не будет делиться на направления: текст, фото и видео. Также расширится состав спикеров, а лекции будут ориентированы не на новичков, а уже на практикующих специалистов.

Напомним, "Медиаполигон" проходил в Тюмени в апреле 2017 года. В нем приняли участие 300 журналистов из 47 городов России и Сербии. За один день они создали 1 тыс. материалов. В формате тотальной журналистки конкурсанты рассказали о 446 городских точках, пишет "Мегатюмень".