Новые специальности предложат техникумы и колледжи выпускникам 2020 года

Архивное фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" Архивное фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

9 тыс. 250 мест для поступления по программам среднего профессионального образования будут организованы в колледжах и техникумах Тюменской области в 2020 - 2021 годах.

В Тюмени будет создано 5,5 тыс. бюджетных мест для обучения, в Тобольске – 1,5 тыс. мест, в Ишиме с – 850 мест, в Заводоуковске – 200 мест, в Ялуторовске – 400. Остальные места для обучения будут распределены между отделениями техникумов, расположенных в сельской местности, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, в 2020-2021 учебном году планируется открытие подготовки по новым направлениям: сурдокоммуникации, дефектоскопист, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, ихтиология и рыбоводство, социальная работа.