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Школы театральной журналистики и кино откроются во время "Театральной революции"

Общество, 18:43 12 октября 2019

vk.com/teatrkosmos Архив | Фото: vk.com/teatrkosmos

Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" стартует в Тюмени 1 ноября. Жители смогут посетить 20 спектаклей и стать участниками бесплатной образовательной программы.

Школу драматургии возглавит участница основной программы и шорт-листов фестиваля молодой драматургии "Любимовка", конкурса драматургов "Евразия" Мария Конторович. Экспертами выступят театроведы и театральные критики федерального уровняШколы театральной журналистики станут Мария Кожина и Кристина Матвиенко, сообщает "Moi-portal.ru".

Эксперты расскажут о специфике театральной журналистики, научать создавать тексты и поделятся личными приемами. Все ученики Школы драматургии смогут бесплатно посещать спектакли "Театральной революции" и писать рецензии - лучшие работы будут опубликованы в ежедневной театральной газете фестиваля.

Участники Школы кино обсудят современные тренды кинематографии, поговорят о секретах съемки качественных малобюджетных фильмов.

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