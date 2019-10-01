Школы театральной журналистики и кино откроются во время "Театральной революции"
Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" стартует в Тюмени 1 ноября. Жители смогут посетить 20 спектаклей и стать участниками бесплатной образовательной программы.
Школу драматургии возглавит участница основной программы и шорт-листов фестиваля молодой драматургии "Любимовка", конкурса драматургов "Евразия" Мария Конторович. Экспертами выступят театроведы и театральные критики федерального уровняШколы театральной журналистики станут Мария Кожина и Кристина Матвиенко, сообщает "Moi-portal.ru".
Эксперты расскажут о специфике театральной журналистики, научать создавать тексты и поделятся личными приемами. Все ученики Школы драматургии смогут бесплатно посещать спектакли "Театральной революции" и писать рецензии - лучшие работы будут опубликованы в ежедневной театральной газете фестиваля.
Участники Школы кино обсудят современные тренды кинематографии, поговорят о секретах съемки качественных малобюджетных фильмов.